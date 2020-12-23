За неделю в ХМАО снизилась смертность от коронавируса

Смертность от коронавируса в ХМАО снизилась в 1,3 раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за семь дней от коронавируса умерло 25 человек, неделей ранее умерло 32 пациента. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией, сообщив главную информацию о пандемии.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 229 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 169 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 53 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

Состояние 141 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 145,99%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 514 человек (4 человека за сутки). За сутки излечились 335 человек, за весь период пандемии — 35 759 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО, несмотря на снижение смертности, выросло число больных коронавирусом. Тогда за месяц заразилось 4 тысячи 951 человек, а месяцем ранее — 4 тысячи 401.