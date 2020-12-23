Предприниматели ХМАО принесли в казну округа более 17 миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бюджет ХМАО увеличился на 20,5 млрд рублей, где большая часть — налог на прибыль. Часть этих средств будет направлена на борьбу с коронавирусом. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО

«План по налогу на прибыль увеличен на 17 миллиардов 262 миллиона рублей. По неналоговым доходам план на 2020 год увеличен на 545 миллионов рублей. Корректировка плана по безвозмездным поступлениям также произведена в сторону увеличения на 2 миллиарда 511,5 миллиона рублей», — говорят в депсвязей.

В пресс-службе окружной думы отметили, что это рекордная сумма для нынешнего года. Часть этих средств направят на борьбу с коронавирусом. В планах правительства — совершенствование медицинской помощи, развитие первичной медико-санитарной помощи, проведение диспансеризации и медицинских осмотров, развитие скорой медпомощи.

Ранее URA.RU писало, что правительство РФ выделило 2,78 млрд рублей на лекарства для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом. Из них 34 млн рублей направили в ХМАО.