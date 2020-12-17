Правительство даст регионам деньги на амбулаторное лечение COVID

Регионы смогут создать резерв бесплатных лекарств для лечения пациентов с коронавирусом на дому Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Правительство РФ выделило 2,78 млрд рублей на лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что деньги в регионы поступят из резервного фонда правительства РФ. «Выделить… ассигнования в размере 2 787 305,5 тысяч рублей бюджетам субъектов в целях софинансирования их расходных обязательств по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях», — сказано документе.

Пермский край получит на амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом 54 млн рублей, Курганская область 17,2 млн рублей, ХМАО-Югра 34 млн рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ 11 млн рублей. Свердловской области выделили из резервного фонда на лекарства 89 млн рублей, Челябинская область на эти же цели получит 72 млн рублей, а Тюменская область — 32 млн рублей.

В правительстве рассчитывают, что лекарства пойдут на лечение не менее 354 тысяч пациентов.

В ноябре глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России около 17 препаратов от коронавируса применяются на амбулаторном этапе и 32 — в стационарах, уточняет RT. Ранее URA.RU писало, что свердловским пациентам будут выдавать бесплатно препарат «Фавипиравир», который в аптеках стоит больше пяти тысяч рублей.