Кто руководит мятежным монастырем, пока отец Сергий задержан. Фото

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Штурм Среднеуральского женского монастыря. Екатеринбург
Координируют действия людей три монахини Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Руководство Среднеуральским женским монастырем в отсутствии его духовника Сергия Романова, задержанного по подозрению в склонении детей к суициду, взяли на себя его ближайшие сподвижницы. Именно они координируют действия насельников монастыря и сторонников отца Сергия, сотнями прибывающих в «Спорительницу хлебов» из разных городов.

«Главным лицом, замещающим сейчас отца Сергия, является матушка Татьяна, заведующая канцелярией монастыря», — передает с места событий корреспондент URA.RU. Также в роли старшей выступает матушка Василиса, которую в монастыре уважают и к мнению которой прислушиваются. Еще одним координатором можно считать монахиню, помогающую матушке Татьяне в канцелярии.

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При этом законным руководителем монастыря является монахиня Варвара (Крыгина), сбежавшая из «Спорительницы хлебов» в июне после разногласий с отцом Сергием по поводу коронавируса. Ее последний раз можно видеть на публичном мероприятии две недели назад — во время праздничной литургии, которую провели совместно бывший и вновь назначенный главы Екатеринбургской митрополии (владыка Кирилл (Наконечный) и владыка Евгений (Кульберг).

«Формально да, она была игуменьей, но если она сюда приедет, ей будут не рады», — рассказала URA.RU одна из насельниц монастыря, пояснив, что матушку Варвару воспринимают, как предательницу. Как сообщало URA.RU, представителя епархии, руководителя отдела социального служения протоиерея Евгения Попиченко, сторонники Сергия в монастырь не пустили.

Басманный суд Москвы, напомним, избирает сегодня меру пресечения для Сергия (Романова) — СКР обвинил его в склонении к суициду несовершеннолетних, старцу грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи потребовали его ареста.

Штурм Среднеуральского женского монастыря. Екатеринбург
«По старшинству» все слушаются матушку Василису (рядом со свердловским омудсменом Татьяной Мерзляковой)
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Штурм Среднеуральского женского монастыря. Екатеринбург
Реальным руководителем обители является матушка Татьяна, заведующая канцелярией
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Монастырь, после задержания отца Сергия Романова. Екатеринбург
Координировать действия людей в монастыре ей помогает еще одна монахиня, также работающая в канцелярии
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Архиерейская Божественная литургия митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Необр
Формально игуменьей (настоятельницей) Среднеуральского женского монастыря считается матушка Варвара (на фото — во время совместной литургии владык Кирилла и Евгения). Но Варваре в обители теперь не рады.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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