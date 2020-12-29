Координируют действия людей три монахини Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Руководство Среднеуральским женским монастырем в отсутствии его духовника Сергия Романова, задержанного по подозрению в склонении детей к суициду, взяли на себя его ближайшие сподвижницы. Именно они координируют действия насельников монастыря и сторонников отца Сергия, сотнями прибывающих в «Спорительницу хлебов» из разных городов.

«Главным лицом, замещающим сейчас отца Сергия, является матушка Татьяна, заведующая канцелярией монастыря», — передает с места событий корреспондент URA.RU. Также в роли старшей выступает матушка Василиса, которую в монастыре уважают и к мнению которой прислушиваются. Еще одним координатором можно считать монахиню, помогающую матушке Татьяне в канцелярии.

При этом законным руководителем монастыря является монахиня Варвара (Крыгина), сбежавшая из «Спорительницы хлебов» в июне после разногласий с отцом Сергием по поводу коронавируса. Ее последний раз можно видеть на публичном мероприятии две недели назад — во время праздничной литургии, которую провели совместно бывший и вновь назначенный главы Екатеринбургской митрополии (владыка Кирилл (Наконечный) и владыка Евгений (Кульберг).

«Формально да, она была игуменьей, но если она сюда приедет, ей будут не рады», — рассказала URA.RU одна из насельниц монастыря, пояснив, что матушку Варвару воспринимают, как предательницу. Как сообщало URA.RU, представителя епархии, руководителя отдела социального служения протоиерея Евгения Попиченко, сторонники Сергия в монастырь не пустили.

Басманный суд Москвы, напомним, избирает сегодня меру пресечения для Сергия (Романова) — СКР обвинил его в склонении к суициду несовершеннолетних, старцу грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи потребовали его ареста.

«По старшинству» все слушаются матушку Василису (рядом со свердловским омудсменом Татьяной Мерзляковой) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Реальным руководителем обители является матушка Татьяна, заведующая канцелярией Фото: Анна Майорова © URA.RU

Координировать действия людей в монастыре ей помогает еще одна монахиня, также работающая в канцелярии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Формально игуменьей (настоятельницей) Среднеуральского женского монастыря считается матушка Варвара (на фото — во время совместной литургии владык Кирилла и Евгения). Но Варваре в обители теперь не рады. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU