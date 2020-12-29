Отца Сергия привезли в суд. Фото, видео

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Отец Сергий, канал Могучего. Екатеринбург
Судьи должны решить, арестовывать ли старца Фото: С канала Всеволода Могучего на YouTube © URA.RU
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Экс-схимонаха Сергия (Романова) привезли в Басманный суд Москвы на арест. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU. По данным агентства, материалы, подготовленные следственным комитетом для избрания отцу Сергию меры пресечения, уже находятся в суде.

«Отец Сергий, мы с тобой», — кричат сторонники отца Сергия, приехавшие к зданию суда.

Бывшего монаха Сергия (Романова) задержали минувшей ночью в его келье в Среднеуральском женском монастыре, находящимся под его властью. Ему предъявлено обвинение в склонении детей к суициду. В созданной им обители собираются сторонники Сергия из разных регионов. Они ждали митрополита Евгения и не впустили руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерея Евгения Попиченко. 29 декабря отца Сергия конвоировали в Москву из Екатеринбурга.

Привоз отца Сергия в Басманный суд. Москва
Отца Сергия доставили в суд
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Привоз отца Сергия в Басманный суд. Москва
В ближайшие часы судьи должны решить вопрос об его аресте
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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