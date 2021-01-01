СМИ узнали о попытке Ефремова сбежать за границу

Актер Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, хотел сбежать в Латвию. Об этом журналистам рассказал источник, близкий к скандальной истории.
По его словам, артист был так напуган после аварии, что готов был рассматривать любые способы избежать последствий. В Латвии у Ефремова есть собственная недвижимость и вид на жительство. Актера от идеи побега отговорил адвокат Эльман Пашаев, который в ходе резонансного дела лишился статуса. Корреспонденты «Комсомольской правды» попросили Пашаева прокомментировать слухи. «Откуда у вас такая информация? Я не могу это комментировать. Скоро вы сами все узнаете», — ответил Пашаев журналистам.
Смертельная авария с участием артиста произошла в начале июня. Jeep Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки. Водитель грузовика Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Следствие установило, что в момент ДТП Ефремов был пьян.
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