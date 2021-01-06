Новость о разводе рэпера Канье Уэста и актрисы, модели Ким Кардашьян, спровоцировала волну шуток в англоязычных соцсетях. Пользователи Twitter разделились на несколько лагерей.
«Она доила его изо всех сил, теперь к следующей кружке», — оценил развод звездной пары пользователь Tollo. Музыкант Пластик Мартир шутит — причиной развода могло стать то, что Кардашьян не проголосовала за Уэста на президентских выборах в США. Зато актриса Минди Робинсон не стала гадать, она уверена — развод звезд никого не волнует. Часть пользователей вообще не поверила в развод Кардашьян и Уэста.
В последнее время Кардашьян занималась политикой и продвигала тюремную реформу. По этому поводу она даже встречалась с американским президентом Дональдом Трампом. Одновременно с этим муж девушки Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты, напоминает RT. Ранее на 40-летие Уэст подарил жене голограмму ее умершего отца, чем растрогал Ким до слез, напоминает Vse42.ru.
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