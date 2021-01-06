Новость о разводе рэпера Канье Уэста и актрисы, модели Ким Кардашьян, спровоцировала волну шуток в англоязычных соцсетях. Пользователи Twitter разделились на несколько лагерей.

«Она доила его изо всех сил, теперь к следующей кружке», — оценил развод звездной пары пользователь Tollo. Музыкант Пластик Мартир шутит — причиной развода могло стать то, что Кардашьян не проголосовала за Уэста на президентских выборах в США. Зато актриса Минди Робинсон не стала гадать, она уверена — развод звезд никого не волнует. Часть пользователей вообще не поверила в развод Кардашьян и Уэста.

Это потому что она не голосовала за него как за президента?

Должно быть это потому, что у них нет джакузи. До сих пор не могу в это поверить!

Twitter, Ronert Picard