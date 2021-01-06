В соцсетях высмеяли развод Кардашьян и Уэста. «Она доила его изо всех сил»

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Открытая лицензия 09.06.2015. Ким Кардашьян., кардашьян ким
Пользователи засыпали соцсети шутками о разводе Канье Уэста и Ким Кардашьян Фото: wikipedia.org/David Shankbone

Новость о разводе рэпера Канье Уэста и актрисы, модели Ким Кардашьян, спровоцировала волну шуток в англоязычных соцсетях. Пользователи Twitter разделились на несколько лагерей.

«Она доила его изо всех сил, теперь к следующей кружке», — оценил развод звездной пары пользователь Tollo. Музыкант Пластик Мартир шутит — причиной развода могло стать то, что Кардашьян не проголосовала за Уэста на президентских выборах в США. Зато актриса Минди Робинсон не стала гадать, она уверена — развод звезд никого не волнует. Часть пользователей вообще не поверила в развод Кардашьян и Уэста.

Это потому что она не голосовала за него как за президента?
Twitter, Plastic Martyr
Никого не волнует
Twitter, Mindy Robinson
Должно быть это потому, что у них нет джакузи. До сих пор не могу в это поверить!
Twitter, Ronert Picard
Это не развод, я вам говорю, не удивляйтесь, увидев их вместе
Twitter, Georgetikie_ramoncha
Даже Ким от него устала
Twitter, thanos
Блин, даже после того, как он дал ей голограмму ее умершего отца? Это хладнокровно…
Twitter, Justin

В последнее время Кардашьян занималась политикой и продвигала тюремную реформу. По этому поводу она даже встречалась с американским президентом Дональдом Трампом. Одновременно с этим муж девушки Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты, напоминает RT. Ранее на 40-летие Уэст подарил жене голограмму ее умершего отца, чем растрогал Ким до слез, напоминает Vse42.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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