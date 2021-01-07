07 января 2021

Названы обновления, способные сломать смартфон

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, сотовый, телефон, айфон, смартфон, гаджет
Некоторые обновления могут вывести работу смартфона из строя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новые обновления на смартфоны, которые выпускают IT-гиганты Google и Apple, все чаще имеют сбои, которые нарушают привычную работу смартфонов. Это связано с ростом сложности самих обновлений и программного кода, рассказал журналистам доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

В качестве примера он привел последнее «проблемное» обновление приложения Carrier Services для системы Android, где после установки на смартфонах перестали работать SMS-сообщения. «Не удивлюсь, если со временем что под Android, что под iOS появится функция выбрать „Удалить обновления“ или откатить на предыдущую рабочую настройку», — сказал Тимофеев в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, у мобильных операторов услуги связи часто обновляются с учетом новых технологий, и эти обновления иногда тоже способны повлиять на корректность работы мобильного устройства вплоть до необходимость «отката» к заводским настройкам. Критические ошибки появляются именно в программном обеспечении, а происходит это потому, что разработчики пользуются готовыми шаблонами, обмениваются наработками, а в конце концов «запутываются» в длинном процессе алгоритмов, добавил эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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