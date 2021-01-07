Названы обновления, способные сломать смартфон

Новые обновления на смартфоны, которые выпускают IT-гиганты Google и Apple, все чаще имеют сбои, которые нарушают привычную работу смартфонов. Это связано с ростом сложности самих обновлений и программного кода, рассказал журналистам доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
В качестве примера он привел последнее «проблемное» обновление приложения Carrier Services для системы Android, где после установки на смартфонах перестали работать SMS-сообщения. «Не удивлюсь, если со временем что под Android, что под iOS появится функция выбрать „Удалить обновления“ или откатить на предыдущую рабочую настройку», — сказал Тимофеев в беседе с агентством «Прайм».
Кроме того, у мобильных операторов услуги связи часто обновляются с учетом новых технологий, и эти обновления иногда тоже способны повлиять на корректность работы мобильного устройства вплоть до необходимость «отката» к заводским настройкам. Критические ошибки появляются именно в программном обеспечении, а происходит это потому, что разработчики пользуются готовыми шаблонами, обмениваются наработками, а в конце концов «запутываются» в длинном процессе алгоритмов, добавил эксперт.
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