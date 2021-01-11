11 января 2021

До новой волны коронавируса в Челябинске осталось две недели. Прогноз эпидемиолога

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая волна коронавируса ожидается к концу января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новая волна коронавируса ожидается в Челябинской области к концу января. Об этом заявил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.

«Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается через 7-14 дней после официального начала учебы и работы. К концу января мы ждем всплеск количества заболевших, однако рост будет не столь интенсивным, как в сентябре», — отметил URA.RU Выгоняйлов.

По данным эпидемиолога, уровень заболеваемости стабилизировался в середине декабря, когда ежедневное количество выявленных зараженных коронавирусом начало колебаться около 300. «Я не люблю это слово, но в данный момент мы вышли на плато, которое будет сохраняться до февраля», — добавил URA.RU Выгоняйлов.

По мнению эпидемиолога, необходимо продолжать соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: по последним данным, в регионе переболели всего порядка 30-40% жителей. Это значит, что в Челябинской области сохраняется высокая степень опасности заразиться коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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