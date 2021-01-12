Украинец пытался прорваться в Крым на внедорожнике

Водитель из Запорожья пытался прорваться в Крым через контрольный пункт на границе с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
«На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств. После этого пограничники вытащили запорожца из салона иномарки и задержали его. 29-летний нарушитель вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался матом и угрожал стражам порядка», — сообщается на сайте украинской Госпогранслужбы.
Пограничники привлекли водителя к административной ответственности. Задержанного и автомобиль Nissan X-Trail, на котором нарушитель пытался пересечь границу, передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения.
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