Украинец пытался прорваться в Крым на внедорожнике

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Алексей Текслер осмотрел дороги и объекты дорожной инфраструктуры, на которых велись работы в 2020 году. Челябинск , дорожная развязка, мост, дорога, виадук
Мужчина собирался попасть в Крым через контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водитель из Запорожья пытался прорваться в Крым через контрольный пункт на границе с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

«На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств. После этого пограничники вытащили запорожца из салона иномарки и задержали его. 29-летний нарушитель вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался матом и угрожал стражам порядка», — сообщается на сайте украинской Госпогранслужбы.

Пограничники привлекли водителя к административной ответственности. Задержанного и автомобиль Nissan X-Trail, на котором нарушитель пытался пересечь границу, передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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