«Ъ»: политолог Валерий Соловей может пойти на выборы в Госдуму

Экс-профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей может принять участие в сентябрьских выборах в Госдуму в статусе кандидата по одномандатному округу от «Партии роста». Об этом журналистам рассказал заместитель председателя партии Виктор Звагельский.
«Валерий Соловей с нами давно, мы давно сотрудничаем. У нас были взаимные желания, насколько они воплотятся в жизнь, мы пока не знаем», — приводит «
Сам Валерий Соловей на вопрос издания о его предвыборных планах сказал, что «пока никаких комментариев» не дает. «Партию роста», как напоминает газета, возглавляет уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Ранее он сказал, что музыкант, сопредседатель партии Сергей Шнуров будет участвовать в выборах в Госдуму. Позже лидер группы «Ленинград» это опроверг.
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