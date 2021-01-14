14 января 2021

«Ъ»: политолог Валерий Соловей может пойти на выборы в Госдуму

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Съезд
Валерий Соловей может пойти на парламентские выборы в сентябре от «Партии роста» Фото: Владимир Андреев
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Экс-профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей может принять участие в сентябрьских выборах в Госдуму в статусе кандидата по одномандатному округу от «Партии роста». Об этом журналистам рассказал заместитель председателя партии Виктор Звагельский.

«Валерий Соловей с нами давно, мы давно сотрудничаем. У нас были взаимные желания, насколько они воплотятся в жизнь, мы пока не знаем», — приводит «Коммерсант» слова собеседника. По его словам, кандидатов-одномандатников партия будет рекомендовать на федеральном политсовете, который состоится в конце февраля. В то же время окончательное решение о выдвижении кандидатов будет приниматься на предвыборном съезде в мае.

Сам Валерий Соловей на вопрос издания о его предвыборных планах сказал, что «пока никаких комментариев» не дает. «Партию роста», как напоминает газета, возглавляет уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Ранее он сказал, что музыкант, сопредседатель партии Сергей Шнуров будет участвовать в выборах в Госдуму. Позже лидер группы «Ленинград» это опроверг.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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