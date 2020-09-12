Шнуров дал окончательный ответ, пойдет ли он в Госдуму

Сергей Шнуров не планирует участвовать в выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Музыкант, член «Партии роста» Сергей Шнуров заявил, что не планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Ранее о том, что Шнуров намерен участвовать в выборах в Госдуму в следующем году, говорил председатель «Партии роста» Борис Титов.

«Нет, зачем? А что там дают?» — заявил Шнуров в ответ на вопрос о планах участвовать в выборах в Госдуму. При этом музыкант отметил, что его отец был партийным, но не являлся депутатом определенной партии. «Я просто партийный», — сообщил ТАСС артист.

Ряды членов партии предпринимателя Титова Шнуров пополнил в феврале 2020 года. 7 июля на съезде в Москве Шнуров избран одним из сопредседателей. После этого во время поездки в Челябинск Титов заявил, что музыкант будет баллотироваться от партии в Госдуму в 2021 году. В ответ Шнуров иронично отметил, что Титов «попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее». В августе Титов сообщил, что Шнуров стал его доверенным лицом на выборах в заксобрание Челябинской области.