На первый план в Челябинской области выходят вопросы массовой вакцинации Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 21 января, — 411-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 327-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 42 067, выздоровели 27 907 и скончалось 1 534 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 633 952 (+21 152) случая заражения. Вылечились 3 027 316 (+25 290) пациентов — 83% от заболевших. Умерло 67 220 (+597) человек — 1,8% от заразившихся.

COVID вернулся к новогодним показателям

В Челябинской области 20 января зафиксировано 297 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это меньше, чем в два предшествующих дня (299 и 302 соответственно), и сходно с показателями новогодних каникул, когда инфекция отступала. Умерло 12 человек. Это меньше показателей за праздники, когда ежедневно уходили из жизни 8-9 зараженных COVID, но лучше цифр за 18 и 19 января — 16 и 15 случаев. Таким образом, на Южном Урале инфекция немного отступила.

Челябинских силовиков начали прививать

В управлении Росгвардии по Челябинской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Инъекции получили порядка 100 сотрудников, пожелавших защитить себя от COVID, включая бойцов челябинского и магнитогорского ОМОН. В списках желающих значатся еще 15 росгвардейцев. Но до них очередь дойдет, когда в регионе вновь появится «Спутник V» — последние из почти 12 тысяч доз израсходовали в выходные.

Когда на Южном Урале вновь появится «Спутник V»

С 24 января и до конца месяца в Челябинскую область доставят 55,6 тысячи доз «Спутника V». Еще 90 тысяч доз ожидается в феврале, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Алексея Текслера. Дефицит препарата в Кремле объяснили растущим спросом.

Третья вакцина от COVID появится в Челябинске только весной

Третья вакцина от коронавируса — от Центра Чумакова, регистрация которой намечена на 19 января, прибудет в Челябинскую область не ранее апреля. Такое мнение высказал URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов. Он напомнил, что это инактивированная вакцина, которая содержит все фрагменты вируса, поэтому для ее применения есть дополнительные противопоказания. Зато ее проще перевозить, и хранится она, как и большинство вакцин, при 2—8 градусах тепла.

В вузах готовят прививочные списки

Крупнейшие челябинские вузы готовят списки преподавателей и студентов для участия в прививочной кампании против коронавируса. На базе университетов прививки ставить не планируется. Сейчас в списках желающих числятся сотни человек, их централизованно направят в прививочные кабинеты больниц и поликлиник.