Голикова оценила шансы появления международных COVID-паспортов

Введение международных сертификатов о вакцинации от коронавируса маловероятно, поскольку они будут ограничивать права людей на свободу передвижения. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Комитет по чрезвычайным ситуациям международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения принял решение о нецелесообразности сейчас введения каких-либо документов, которые ограничивают перемещения людей [между странами мира]», — заявила Голикова, отвечая на вопрос ведущего «Вести в субботу» на телеканале «Россия-24» о возможности появления COVID-паспортов в России и в мире. По ее словам, появление любого рода документов, ограничивающих международное перемещение людей, недопустимо.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российский Кабмин
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