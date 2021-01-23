23 января 2021

Голикова оценила шансы появления международных COVID-паспортов

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на заводе
Татьяна Голикова: международные сертификаты о вакцинации приведут к ограничению свободы передвижения между странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Введение международных сертификатов о вакцинации от коронавируса маловероятно, поскольку они будут ограничивать права людей на свободу передвижения. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Комитет по чрезвычайным ситуациям международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения принял решение о нецелесообразности сейчас введения каких-либо документов, которые ограничивают перемещения людей [между странами мира]», — заявила Голикова, отвечая на вопрос ведущего «Вести в субботу» на телеканале «Россия-24» о возможности появления COVID-паспортов в России и в мире. По ее словам, появление любого рода документов, ограничивающих международное перемещение людей, недопустимо.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российский Кабмин прорабатывает вопрос международного признания российских сертификатов, выданных вакцинированным от COVID-19. Такое поручение, по его словам, поступило от президента страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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