26 января 2021
25 января 2021
24 января 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 27 января. Новый глава ФСИН Ямала пообщался с губернатором, два города больше не смогут принимать авиарейсы из Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания ЯНАО. Салехард, степанченко валерий
Председатель комиссии по вопросам помилования Валерий Степанченко сложил полномочия Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Пост эсера займет представитель ЕР — новый глава окружного ФСИН пообщался с губернатором — два ямальских аэропорта больше не будут принимать рейсы из Перми — крупного бизнесмена обвиняют в хищениях и взятках. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 27 января — в обзоре URA.RU:

Единоросс сменит эсера на важном посту

  • Бывший глава окружного отделения «Справедливой России» Валерий Степанченко сложил с себя полномочия председателя комиссии по вопросам помилования. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Степанченко. Новым руководителем станет член контрольной комиссии местной ячейки «Единой России» Анатолий Палюга.

Глава округа встретился с новым главой ФСИН Ямала

Два аэропорта Ямала больше не будут принимать рейсы из Перми

На крупного бизнесмена завели новые уголовные дела

  • В Салехарде на директора одной из компаний завели новые уголовные дела по факту взятки и хищения на сумму 59 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ямальского следственного управления СК России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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