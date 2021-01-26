Председатель комиссии по вопросам помилования Валерий Степанченко сложил полномочия Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Пост эсера займет представитель ЕР — новый глава окружного ФСИН пообщался с губернатором — два ямальских аэропорта больше не будут принимать рейсы из Перми — крупного бизнесмена обвиняют в хищениях и взятках. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 27 января — в обзоре URA.RU:

Единоросс сменит эсера на важном посту

Бывший глава окружного отделения «Справедливой России» Валерий Степанченко сложил с себя полномочия председателя комиссии по вопросам помилования. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Степанченко. Новым руководителем станет член контрольной комиссии местной ячейки «Единой России» Анатолий Палюга.

Глава округа встретился с новым главой ФСИН Ямала

Губернатор Дмитрий Артюхов впервые встретился с новым начальником окружного управления ФСИН Игорем Ракитиным. Об этом сообщили в пресс-службе ямальского правительства. Глава ведомства обозначил три проблемных направления, которыми займется в первую очередь.

Два аэропорта Ямала больше не будут принимать рейсы из Перми

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» отменила все полеты из Перми в Ноябрьск и Салехард. При этом рейсы в Новый Уренгой сохранятся.

На крупного бизнесмена завели новые уголовные дела

В Салехарде на директора одной из компаний завели новые уголовные дела по факту взятки и хищения на сумму 59 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ямальского следственного управления СК России.