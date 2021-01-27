В проблеме разбирается местное министерство, а также органы прокуратуры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители деревни Ананьева, а также сел Белоево и Юрла (Пермский край) задыхаются из-за дыма от пилорам, на которых сжигают отходы производства. Пермяки жалуются, что от едкого дыма у некоторых из них начались проблемы с органами дыхания. О своей проблеме они рассказали в паблике газеты «Парма-новости» во «ВКонтакте».

«Дым прямо душит. И у людей проблемы с органами дыхания, на снегу копоть, белье свежевыстиранное в саже, дым, как гриб в Хиросиме, возвышается на десятки метров. Вечером иду с работы — жжет глаза, хотя я живу в Белоево, не в Ананьево, а жителей этой деревни очень жаль», — написала Светлана Епанова.

Нина Власова назвала происходящее «полнейшим беспределом». Она пояснила, что живет рядом с двумя пилорамами и убойным цехом, где жгут рога и копыта животных. «Дышать нечем, с трех сторон нас отравляют», — посетовала женщина.

Пермячка Надежда Моисеева отметила, что похожая ситуация наблюдается и в Юрле. «Даже в квартире иногда очень сильно пахнет [дымом]. Подходила к главе [округа], она мне сказала: «Ничего не сделать, максимум — 500 рублей штраф [владельцам пилорам]», — рассказала Моисеева.

В министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа (минКПО) URA.RU пояснили, что в курсе сложившейся ситуации. «Сейчас министерство разбирается в проблеме», — отметили в минКПО. Свою проверку проводит также местная прокуратура.