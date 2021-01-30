Арестованный глава штаба Навального призвал не ходить на митинги. Видео

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Всероссийская забастовка избирателей. Митинг сторонников Алексея Навального. Екатеринбург , плакаты, флаги россии, лозунги, агитация, протест, митинг навального, забастовка избирателей, выборы 2018
Россиянам не стоит нарушать закон, выходя на акции, сказал Роман Трегубов Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов сложил с себя полномочия и призвал россиян не выходить на акции протеста 31 января. Свои слова он записал на видео, находясь под арестом.

«Я отказываюсь от полномочий, потому что не согласен с политикой штаба Навального выводить людей на несогласованные шествия. Кто будет отвечать за задержанных и пострадавших?. Не выходите на несогласованные акции, соблюдайте закон», — сказал Трегубов на видео, опубликованном в telegram-канале «Силовики».

Все массовые акции и шествия должны быть согласованы с исполнительными властями, отметил бывший координатор штаба. По словам Трегубова, он против столкновений граждан с полицейскими.

Трегубов находится под административным арестом — 29 января он получил пять суток за организацию митингов 31 января. До этого ему выписали штраф на 25 тысяч рублей за организацию массового мероприятия. Где записывалось видео, в котором Трегубов призывает не ходить на акции, неизвестно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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