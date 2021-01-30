Россиянам не стоит нарушать закон, выходя на акции, сказал Роман Трегубов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов сложил с себя полномочия и призвал россиян не выходить на акции протеста 31 января. Свои слова он записал на видео, находясь под арестом.

«Я отказываюсь от полномочий, потому что не согласен с политикой штаба Навального выводить людей на несогласованные шествия. Кто будет отвечать за задержанных и пострадавших?. Не выходите на несогласованные акции, соблюдайте закон», — сказал Трегубов на видео, опубликованном в telegram-канале «Силовики».

Все массовые акции и шествия должны быть согласованы с исполнительными властями, отметил бывший координатор штаба. По словам Трегубова, он против столкновений граждан с полицейскими.

Трегубов находится под административным арестом — 29 января он получил пять суток за организацию митингов 31 января. До этого ему выписали штраф на 25 тысяч рублей за организацию массового мероприятия. Где записывалось видео, в котором Трегубов призывает не ходить на акции, неизвестно.