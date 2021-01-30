Власти Москвы объяснили закрытие магазинов 31 января

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31 января не будет работать часть магазинов и ресторанов, расположенных на Лубянке Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Столичные магазины, кафе и торговые центры сами будут принимать решение о работе 31 января. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, подчеркнув, что предложения московских властей о закрытии общественных заведений носило рекомендательный характер.

«Мы можем жестко запретить продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре и рекомендуем закрыться. А сейчас они и сами приняли решение», — цитирует Немерюка РИА «Новости».

Чиновник рассказал, что решение о закрытии 31 января, на данный момент, приняли ГУМ, ЦУМ, «Охотный ряд» и «Детский мир». Немерюк добавил, что данные меры являются стандартной практикой и многие магазины и другие заведения закрываются при проведении в столице крупных мероприятий.

Ранее Немерюк рассказал, что 31 января в центре Москвы не будут работать часть магазинов и кафе. Например, помимо «Детского мира», на это время закроется торговый центр «Наутилус», а также рестораны, расположенные в районе Лубянки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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