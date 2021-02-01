Дмитрий Медведев заявил, что Россию могут отключить от интернета

Дмитрий Медведев вспомнил об угрозах отключения РФ от системы международных расчетов SWIFT Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отключение России от интернета возможно, но власти знают, что делать в этом случае. Об этом журналистам заявил зампредседателя Совбеза, экс-премьер РФ, глава «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном. План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации», — передает слова Медведева РИА «Новости».

Он напомнил о разговорах об отключении РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Россия была вынуждена создать собственную систему, подчеркнул Медведев. То же самое может произойти и с интернетом, объяснил политик.

Ранее сообщалось, что отключение России от платежной системы SWIFT вызовет кризис среди элит, олигархов и офисных работников. Как отметил главный научный сотрудник института экономики и организации промышленного производства СО РАН Сергей Суспицын, это решение также может ударить по офисным работникам.