31 января 2021

На Челябинскую область надвигаются мокрый снег и гололед

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцам предрекли обледенелые тротуары и заснеженные дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Резкое ухудшение погоды ожидает Челябинскую область ночью и днем 2 февраля. Об этом предупредили жителей региона в министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«По данным синоптиков, ночью и днем 2 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается отложение изморози, гололеда и мокрого снега на проводах. На региональных дорогах будет организовано дежурство и круглосуточная работы спецтехники», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Челябинских водителей просят быть особенно осторожными в пути.

Ранее синоптики предсказали, что февраль для Челябинской области обещает начаться с затяжных снегопадов. При этом несколько дней подряд из-за аномально теплой для зимы погоды снег будет мокрым, а сильный ветер может спровоцировать метели и заносы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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