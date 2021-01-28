В Челябинскую область возвращаются снегопады

Снегопады могут задержаться в Челябинске на целую неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После аномальных для января плюсовых температур в Челябинскую область вновь вернутся снег и холод. Об этом сообщает Челябинский гидрометцентр и синоптики ресурса Gismeteo.

«В ночь на субботу температура опустится до минус 14 градусов. Днем 30 января ожидается снег, который грозит проблемами дорожникам и автомобилистам. В ночь на воскресенье похолодает уже до -17 градусов, днем 31 января столбик термометра будет колебаться на отметках от -3 до -8 градусов», — сообщает Челябинский гидрометцентр.

По прогнозу Gismeteo, последний месяц зимы в Челябинске начнется со снегопада, который растянется с 1 по 7 февраля — на всю рабочую неделю. Из-за большой скорости ветра — от 8 до 16 метров в секунду — возможны метели и заносы на дорогах. При этом 3 и 4 февраля температура вновь уйдет в плюс, а снег будет мокрым.

Гидрометцентр России ранее предрек регионам Урала на остаток зимы погоду на 12-13 градусов выше климатической нормы. Руководитель ведомства Роман Вильфанд назвал такие изменения температуры «фантастическими». Глава отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева предположила в беседе с URA.RU, что в связи с глобальным потеплением «температурные качели», когда сильные холода резко сменяются необычным теплом, могут участиться.