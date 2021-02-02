02 февраля 2021

Хирург раскрыл, как на самом деле врачи относятся к больным

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, медицина, медицинский работник, врач, доктор, медик, лечащий врач
Маммолог из Кемерово получил два миллиона положительных отзывов Фото: Анна Майорова © URA.RU

На сайте сервиса «ПроДокторов» оставили 2-миллионный положительный отзыв о маммологе Александре Поликарпове из Кемерово. По сообщению хирурга и сооснователя сервиса «ПроДокторов» Сергея Федосова, за 10 предыдущих лет врачи стали больше и лучше разговаривать с пациентами.

«За десять лет работы портала мы собрали два миллиона отзывов пациентов. Положительных отзывов о работе врачей с каждым годом становится все больше и больше — мы редко встречаем острые прецеденты или конфликтные ситуации. Доктора стали более пациентоориентированны», — комментирует он. Его слова приводит пресс-служба сервиса.

Согласно данным сервиса, чаще всего жители Свердловской области обращаются к гастроэнтерологам. Согласно статистике запросов, в 2020 году их услугами хотело воспользоваться 29 245 человек. На втором месте — неврологи (27 274 запроса), на третьем — гинекологи с 26 918 запросами. Четвертое место занимают психотерапевты — 21 787 запросов. Однако в 2020 году количество отзывов о докторах Свердловской области снизилось на 17% — с 10 729 до 8 915.

Всего по количеству оставленных отзывов на портале Свердловская область занимает восьмое место рейтинга. На первом месте Москва и Московская область, на втором — Краснодарский край.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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