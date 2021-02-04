«Атомстройкомплекс» проиграл в суде 100 млн рублей по Opera Tower

Компания пыталась вернуть НДС, уплаченные в 2015 и 2018 годах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

АО «АСК-Отель» (управляющая компания — корпорация «Атомстройкомплекс» бизнесмена Валерия Ананьева) проиграло суд Межрайонной инспекции ФНС России № 31 по Свердловской области о возмещении почти 100 млн рублей по налогам со строительства проекта Opera Tower в Екатеринбурге. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Инспекция ФНС в 2020 году отказалась возвращать структуре «Атомстройкомплекса» выплаченный налог на добавленную стоимость, которые поступили в бюджет в четвертом квартале 2015 года (12 млн рублей) и в четвертом квартале 2018 года (85,9 млн рублей). В результате 19 ноября 2020 года «АСК-Отель» подал иск к структуре ФНС России с требованием признать решения о возврате части уплаченных налогов незаконным. Заседание по делу состоялось 26 января, на котором суд отказал в признании решений незаконными.

«Арбитражный суд Свердловской области решил в удовлетворении заявленных требований отказать. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба», — говорится в решении суда.

В пресс-службе «Атомстройкомплекса» URA.RU сообщили, что разбирательство не имеет отношения к текущей реализации проекта. «Мы дорабатываем проект комплекса с учетом новых инженерных решений и нашего желания сделать город лучше. Обновленный проект мы представим экспертному сообществу и широкой общественности», — объяснили там. Вопрос о планах на апелляцию решения суда был проигнорирован пресс-службой.

Изначально предполагалось, что 42-этажный небоскреб Оpera Tower в центре Екатеринбурга будет включать в себя офисные площади, премиум-апартаменты и пятизвездочный отель. Стройка началась в 2012 году, но затем была заморожена из-за конфликта с инвестором. После того, как конфликт был исчерпан, строительная компания законсервировала объект. В 2018 году площадка была освоена на 5%.