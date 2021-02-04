Несогласованные митинги в поддержку Алексея Навального проходят в России с 23 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга от КПРФ Андрей Пирожков попросил коллег из Евросоюза не вмешиваться в протесты, связанные с обвинительным приговором блогеру Алексею Навальному. Об этом он заявил на круглом столе Фонда Бориса Немцова с участием мундепов из нескольких городов России, десяти депутатов Европарламента и общественников из Белоруссии. Видео с выступлением Пирожкова появилось на его странице в Facebook.

«Постоянно европейские государства критикуют Россию за вмешательство в дела других стран, но сейчас у нас получается то же самое, когда западные правительства пытаются влиять на Белоруссию, на Россию. И такое мы уже видели на Украине. Чем это закончилось, мы видим. <…> То, что сейчас происходит, нужно пересмотреть, и все-таки когда оппозиция выходит с внутренними вопросами в России, и когда приходят люди и учат нас демократии…» — сказал Пирожков, прерванный модератором онлайн-конференции.

Также Пирожков заявил, что у протеста в России есть две проблемы — его «монополизация одной фигурой» и «отсутствие четких требований и посылов». «Я не знаю программу Навального, как он планирует выходить из кризиса, какая у него идеология. Вот этого всего нет. И, честно говоря, я не до конца понимаю, за что конкретно выходят люди и куда завтра поведет Алексей», — сказал Пирожков.

В городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли массовые незаконные митинги в поддержку Навального. 2 февраля Симоновский суд Москвы признал его виновным в нарушении условий испытательного срока и отменил условное наказание по делу «Ив Роше». Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы (в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев). ФСИН обвинила его в неоднократном нарушении требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Накануне соратник Навального, экс-депутат гордумы Екатеринбурга Леонид Волков, анонсировал новые акции в его поддержку, которые пройдут не раньше весны.