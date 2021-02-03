Андрей Пирожков представит на форуме уральскую оппозицию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Депутат гордумы Екатеринбурга от КПРФ Андрей Пирожков станет единственным делегатом Урала на международном круглом столе, посвященном делу блогера Алексея Навального и выборам-2021 в России. В видеоконференции 4 февраля примут участие девять депутатов из разных городов РФ, десять депутатов Европарламента и трое «представителей демократической Беларуси», следует из анонса Фонда Бориса Немцова, который организует мероприятие.

Название форума — «Защита демократии в России и Беларуси. Взгляд на подготовку к парламентским выборам 2021 года в России». Среди его тем — «уголовное преследование Алексея Навального и реакция Евросоюза», «новые муниципальные политики в России: от Москвы до Томска», «выборы в Государственную думу 2021 года, умное голосование и общественный интерес» и «ужесточение законодательства в 2020 году: как отреагирует российское гражданское общество?».

Пирожков подтвердил URA.RU, что примет участие в онлайн-форуме. «Приятно, что мне предоставили возможность высказаться на резонансные темы. Думаю, будет интересно», — сказал Пирожков, не став раскрывать тезисы своего выступления. По словам депутата, у него будет около пяти минут. Помимо него, Россию представят мундепы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ржева, Томска, Казани и Владивостока. Делегацию Европарламента на конференции возглавит Андрюс Кубилюс, сопредседатель парламентской ассамблеи «Евронест».

Ранее Симоновский суд Москвы признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока и отменил условное наказание по делу «Ив Роше». Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы. Федеральная служба исполнения наказаний обвинила его в неоднократном нарушении требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Навального задержали в аэропорту Шереметьево после прибытия из Германии. После ареста Навального в России трижды проходили незаконные митинги в его поддержку. Во время акций полиция задержала несколько тысяч участников.