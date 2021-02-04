Кремлевский куратор выборов провел переговоры в Екатеринбурге

Сотрудник администрации президента провел в Екатеринбурге несколько встреч, говорят инсайдеры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Иван Серов, сотрудник управления администрации президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета (отвечает за все выборы в стране) и куратор избирательной кампании в Свердловской области от Кремля, провел переговоры в Екатеринбурге. По словам источников URA.RU во властных структурах, Серов встречался с представителями свердловского заксобрания и резиденции губернатора.

«Серов прилетал 1 февраля. Его цель была изучить обстановку, узнать, как обстоят дела с подготовкой к выборам в Госдуму и заксобрание. Среди его собеседников были [спикер заксобрания Людмила] Бабушкина, [лидер свердловских единороссов Виктор] Шептий, а также кураторы внутренней политики региона», — поделился инсайдер.

Общался ли Иван Серов с губернатором Евгением Куйвашевым и врио мэра Екатеринбурга Алексеем Орловым, собеседник агентства не уточнил. Другой источник URA.RU, знакомый с ситуацией, заявил, что Серов точно не встречался с Орловым и, скорее всего, не посещал главу региона. Пресс-секретарь Куйвашева Анна Шкерина заявила URA.RU, что не располагает подобной информацией. Бабушкина и Шептий на момент публикации не ответили на звонки корреспондента.

Ранее URA.RU сообщало, что от президиума генсовета «Единой России» курировать выборы в Госдуму и Заксобрание в Свердловской области будет депутат ГД Максим Иванов. Голосование намечено на сентябрь 2021 года.