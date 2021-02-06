Родные директора УГМК заявили, что его похоронят во вторник

Владимир Белоглазов скончался в Москве на 65 году жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор по общим вопросам Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Владимир Белоглазов будет похоронен 9 февраля на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Об этом сообщили его родственники.

«В 11:00 состоится гражданская панихида, в 12:00—12:40 — отпевание», — сообщает ЕАН со ссылкой на близких Белоглазова. По информации агентства, прощание с Белоглазовым пройдет в Александро-Невском соборе города.

Замначальника управления общественных связей УГМК Нина Пелевина в разговоре с URA.RU уточнила, что дата, озвученная родственниками, предварительная. «Точное время прощания с Белоглазовым будет объявлено позднее», — заявила она.

Владимир Белоглазов скончался в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве 5 февраля. В конце января он попал в реанимацию Свердловской областной больницы с критическим нарушением кровообращения.