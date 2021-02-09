Свердловские эсеры раскрыли график интеграции с партией Прилепина

Слияние партячеек начнется после съезда 22 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские справороссы готовятся принять в состав совета региональной партячейки представителей партии «За правду» Захара Прилепина. Как сообщил URA.RU депутат Госдумы РФ, секретарь бюро совета Дмитрий Ионин, этот процесс произойдет после съезда «Справедливой России», намеченного на 22 февраля.

«В минувший уикенд мы провели региональную конференцию. Там — пока в качестве гостя — присутствовала представитель Свердловского отделения партии „За правду“ Светлана Зимина. Она также избрана делегатом на съезд „Справедливой России“. Кроме того, в нем будет участвовать новый член совета Алексей Коровкин (он занял второе место на довыборах депутата Госдумы по Серовскому округу), руководитель регионального отделения Андрей кузнецов и я», — рассказал Дмитрий Ионин.

Он отметил, что ячейка «Патриотов России» в Свердловской области ликвидирована, поэтому региональному отделению пока предстоит интеграция только с представителями партии «За правду». Кроме того, на конференции были продлены на 2 года полномочия главы свердловских эсеров Андрея Кузнецова и переизбран совет в составе 13 человек. «Срок полномочий определен нашим уставом. В совете появились новые лица: это уже упомянутый Алексей Коровкин и мой помощник, глава Кировского отделения партии Олег Назаров», — пояснил Дмитрий Ионин.

Объединение «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России» анонсировал лидер эсеров Сергей Миронов. В конце января он подписал с Захаром Прилепиным и Геннадием Семигиным манифест об интеграции трех политических сил.