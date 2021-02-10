Прокуратура: замглавы Лесного наживался на детских продуктах

Судьбу бывшего чиновника решит суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший вице-мэр города Лесного Свердловской области Владислав Русаков предстанет перед судом. Чиновник обвиняется в целом ряде преступлений — он незаконно зарабатывал на поставках продуктов в образовательные учреждения города, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Мужчина обвиняется в том, что в период с 2014 по 2018 на условиях получения незаконного денежного вознаграждения оказывал общее покровительство и способствовал заключению с предпринимателем и юридическим лицом договоров поставки продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения городского округа „город Лесной“ на общую сумму свыше 84 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Русакову вменяют преступления, предусмотренные ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, Русаков незаконно получил денежное вознаграждение на общую сумму свыше 5,9 млн рублей, в такую же сумму оценили его подпольного бизнеса. Дело рассмотрит суд города Лесной. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, до суда Владислав Русаков находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что у Русакова шестая, самая «тяжелая» часть статьи 290 УК РФ. Максимальное наказание по ней — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. Пост замглавы города Русаков покинул в 2017 году. С мая 2017 года по январь 2019 года он работал директором департамента, а затем — начальником отдела министерства инвестиций и развития Свердловской области.