В Роспотребнадзоре раскрыли, когда отменят масочный режим

Пока большая часть населения не будет защищена от COVID-19, маски снимать не стоит Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам не нужно будет носить маски, когда больше половины населения поставит прививку от коронавирусной инфекции. Об этом заявил замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«До тех пор, пока не будет иммунизировано больше 60% населения, отменять масочный режим совершенно нецелесообразно», — пояснил он. Его слова приводит издание «Говорит Москва».

Эксперт также сказал, что использование средств индивидуальной защиты — это эффективный механизм сдерживания эпидемии. Благодаря введенным ограничениям удалось сдержать эпидемию в контролируемых пределах, пояснил он.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков, в свою очередь, считает, что отменять масочный режим в России нужно не раньше мая этого года. Это связано с началом работы кондиционеров и проветриванием помещения. Все это поможет в борьбе против коронавирусной инфекции.

С Евгением Тимаковым согласна директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее мнению, жителям РФ лучше не отказываться от масок из-за риска нового всплеска COVID-19. Ее заявление приводят Nation News.