Родители югорских школьников выступили против новой образовательной платформы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ректор вуза вернулась в учебное заведение — родители недовольны новым образовательным проектом — в Югре зафиксировали вспышку инфекции — в Нижневартовске произошла экологическая катастрофа. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 16 февраля — в обзоре URA.RU:

Уволенная ректор югорского вуза вернулась в учреждение

Уволенная по собственному желанию ректор Югорского госуниверситета Татьяна Карминская вышла на работу в вуз, но уже в должности советника. Она будет курировать специальный проект университета.

Родители ХМАО собирают подписи против образовательного проекта

Родители из Нефтеюганска собирают подписи против использования образовательной платформы «Сберкласс», которую реализует Сбер. Об этом URA.RU рассказал один из активистов общественной организации «Родительский отпор Югры».

В Нижневартовске произошла крупная экологическая авария

В Нижневартовском районе вблизи села Охтеурье произошла экологическая катастрофа — произошел порыв технической воды на участке высоконапорного водовода. Фонтан высотой до 10 метров удалось заснять на телефон одному из очевидцев.

В ХМАО зафиксировали вспышку кишечной инфекции

В Советском районе ХМАО зарегистрировали 60 случаев заражения острой кишечной инфекцией с начала года. Это в два раза больше, чем обычно в это время. Об этом URA.RU рассказала главный специалист-эксперт Ирина Крылова.