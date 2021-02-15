15 февраля 2021
14 февраля 2021
13 февраля 2021

Самое актуальное в ХМАО на 16 февраля. Родители выступили против учебного проекта, в Нижневартовске зафиксировали разлив нефти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, гимназия, егэ, экзамен, медицинская маска, школа, защитная маска, единый государственный экзамен, маска на лицо, школьная парта, covid19, коронавирус
Родители югорских школьников выступили против новой образовательной платформы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ректор вуза вернулась в учебное заведение — родители недовольны новым образовательным проектом — в Югре зафиксировали вспышку инфекции — в Нижневартовске произошла экологическая катастрофа. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 16 февраля — в обзоре URA.RU:

Уволенная ректор югорского вуза вернулась в учреждение

  • Уволенная по собственному желанию ректор Югорского госуниверситета Татьяна Карминская вышла на работу в вуз, но уже в должности советника. Она будет курировать специальный проект университета.

Родители ХМАО собирают подписи против образовательного проекта

В Нижневартовске произошла крупная экологическая авария

  • В Нижневартовском районе вблизи села Охтеурье произошла экологическая катастрофа — произошел порыв технической воды на участке высоконапорного водовода. Фонтан высотой до 10 метров удалось заснять на телефон одному из очевидцев.

В ХМАО зафиксировали вспышку кишечной инфекции

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...