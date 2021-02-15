Родители югорских школьников выступили против новой образовательной платформы
Ректор вуза вернулась в учебное заведение — родители недовольны новым образовательным проектом — в Югре зафиксировали вспышку инфекции — в Нижневартовске произошла экологическая катастрофа. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 16 февраля — в обзоре URA.RU:
Уволенная ректор югорского вуза вернулась в учреждение
- Уволенная по собственному желанию ректор Югорского госуниверситета Татьяна Карминская вышла на работу в вуз, но уже в должности советника. Она будет курировать специальный проект университета.
Родители ХМАО собирают подписи против образовательного проекта
- Родители из Нефтеюганска собирают подписи против использования образовательной платформы «Сберкласс», которую реализует Сбер. Об этом URA.RU рассказал один из активистов общественной организации «Родительский отпор Югры».
В Нижневартовске произошла крупная экологическая авария
- В Нижневартовском районе вблизи села Охтеурье произошла экологическая катастрофа — произошел порыв технической воды на участке высоконапорного водовода. Фонтан высотой до 10 метров удалось заснять на телефон одному из очевидцев.
В ХМАО зафиксировали вспышку кишечной инфекции
- В Советском районе ХМАО зарегистрировали 60 случаев заражения острой кишечной инфекцией с начала года. Это в два раза больше, чем обычно в это время. Об этом URA.RU рассказала главный специалист-эксперт Ирина Крылова.
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