В Сургуте (ХМАО) на продажу выставлен один из люксовых внедорожников Mercedes-Benz G-класс AMG. Согласно объявлению на популярном портале, в округе это один из самых дорогих автомобилей и его цена составляет 28 миллионов рублей, что по стоимости сравнимо с покупкой коттеджа с дизайнерским ремонтом. Подборку премиум-авто в Югре корреспонденту URA.RU подготовили специалисты портала «Авито Авто».
«В топ-3 по цене автомобилей премиум-класса в ХМАО на портале попали машины европейских производителей. В Сургуте продается Mercedes-Benz G-класс AMG 4.0 AT 2022 года выпуска за 28 000 000 рублей. Он пользуется особой популярностью среди любителей мощности, динамики и роскоши. Автомобиль оснащен 4-литровым бензиновым двигателем с двойным турбонаддувом, который развивает мощность в 585 лошадиных сил. Внутреннее оснащение включает в себя множество опций AMG, включая улучшенную подвеску, тормозную систему и эксклюзивные дизайнерские элементы», — сообщили преимущества люксового авто эксперты «Авито Авто».
Самый дорогой премиум автомобиль продается в Сургуте за 28 миллионов рублей
Помимо этого, в Сургуте так же продается Lexus LX 570 2021 года за 21 500 000 рублей. Люксовый внедорожник сочетает стиль, мощь и комфорт. Оснащенный 5.7-литровым бензиновым двигателем V8 в сочетании с автоматической коробкой передач и системой полного привода, LX 570 развивает мощность в 367 лошадиных сил, обеспечивая великолепную динамику. Автомобиль находится в идеальном состоянии — это подтверждается электронным ПТС с единственным владельцем, а также отсутствие ДТП. Комплектация Black Vision включает множество эксклюзивных опций. К данной модели также применена комплексная обработка, включая полную шумоизоляцию. Вся машина покрыта защитной пленкой.
Автомобиль Lexus LX 570 2021 года выставлен на продажу за 21,5 миллиона рублей
На третье место по стоимости эксперты поставили Land Rover Range Rover 4.4 AT 2023 года с пробегом всего в 650 км и стоимостью 20 323 000 рублей. Авто также продается в Сургуте. Двигатель BMW 4.4 L V8 сочетает в себе мощность и экономичность, благодаря чему автомобиль демонстрирует отличные скоростные характеристики при сравнительно низком потреблении топлива. «Land Rover Range Rover 4.4 AT представляет собой воплощение современных технологий и классического подхода к роскоши, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет элегантность, мощь и надежность в одном автомобиле», — добавили эксперты.
Люксовый Land Rover можно купить в Сургуте за 20,3 миллиона рублей
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В Сургуте (ХМАО) на продажу выставлен один из люксовых внедорожников Mercedes-Benz G-класс AMG. Согласно объявлению на популярном портале, в округе это один из самых дорогих автомобилей и его цена составляет 28 миллионов рублей, что по стоимости сравнимо с покупкой коттеджа с дизайнерским ремонтом. Подборку премиум-авто в Югре корреспонденту URA.RU подготовили специалисты портала «Авито Авто». «В топ-3 по цене автомобилей премиум-класса в ХМАО на портале попали машины европейских производителей. В Сургуте продается Mercedes-Benz G-класс AMG 4.0 AT 2022 года выпуска за 28 000 000 рублей. Он пользуется особой популярностью среди любителей мощности, динамики и роскоши. Автомобиль оснащен 4-литровым бензиновым двигателем с двойным турбонаддувом, который развивает мощность в 585 лошадиных сил. Внутреннее оснащение включает в себя множество опций AMG, включая улучшенную подвеску, тормозную систему и эксклюзивные дизайнерские элементы», — сообщили преимущества люксового авто эксперты «Авито Авто». Помимо этого, в Сургуте так же продается Lexus LX 570 2021 года за 21 500 000 рублей. Люксовый внедорожник сочетает стиль, мощь и комфорт. Оснащенный 5.7-литровым бензиновым двигателем V8 в сочетании с автоматической коробкой передач и системой полного привода, LX 570 развивает мощность в 367 лошадиных сил, обеспечивая великолепную динамику. Автомобиль находится в идеальном состоянии — это подтверждается электронным ПТС с единственным владельцем, а также отсутствие ДТП. Комплектация Black Vision включает множество эксклюзивных опций. К данной модели также применена комплексная обработка, включая полную шумоизоляцию. Вся машина покрыта защитной пленкой. На третье место по стоимости эксперты поставили Land Rover Range Rover 4.4 AT 2023 года с пробегом всего в 650 км и стоимостью 20 323 000 рублей. Авто также продается в Сургуте. Двигатель BMW 4.4 L V8 сочетает в себе мощность и экономичность, благодаря чему автомобиль демонстрирует отличные скоростные характеристики при сравнительно низком потреблении топлива. «Land Rover Range Rover 4.4 AT представляет собой воплощение современных технологий и классического подхода к роскоши, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет элегантность, мощь и надежность в одном автомобиле», — добавили эксперты.