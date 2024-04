Топ-3 самых дорогих внедорожника, продающихся в ХМАО. Фото

28 апреля 2024 в 06:05 Размер текста - 17 +

Самый дорогой внедорожник в ХМАО продается за 28 миллионов рублей Фото: pixabay.com © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на продажу выставлен один из люксовых внедорожников Mercedes-Benz G-класс AMG. Согласно объявлению на популярном портале, в округе это один из самых дорогих автомобилей и его цена составляет 28 миллионов рублей, что по стоимости сравнимо с покупкой коттеджа с дизайнерским ремонтом. Подборку премиум-авто в Югре корреспонденту URA.RU подготовили специалисты портала «Авито Авто». «В топ-3 по цене автомобилей премиум-класса в ХМАО на портале попали машины европейских производителей. В Сургуте продается Mercedes-Benz G-класс AMG 4.0 AT 2022 года выпуска за 28 000 000 рублей. Он пользуется особой популярностью среди любителей мощности, динамики и роскоши. Автомобиль оснащен 4-литровым бензиновым двигателем с двойным турбонаддувом, который развивает мощность в 585 лошадиных сил. Внутреннее оснащение включает в себя множество опций AMG, включая улучшенную подвеску, тормозную систему и эксклюзивные дизайнерские элементы», — сообщили преимущества люксового авто эксперты «Авито Авто». Самый дорогой премиум автомобиль продается в Сургуте за 28 миллионов рублей Авито Фото: Помимо этого, в Сургуте так же продается Lexus LX 570 2021 года за 21 500 000 рублей. Люксовый внедорожник сочетает стиль, мощь и комфорт. Оснащенный 5.7-литровым бензиновым двигателем V8 в сочетании с автоматической коробкой передач и системой полного привода, LX 570 развивает мощность в 367 лошадиных сил, обеспечивая великолепную динамику. Автомобиль находится в идеальном состоянии — это подтверждается электронным ПТС с единственным владельцем, а также отсутствие ДТП. Комплектация Black Vision включает множество эксклюзивных опций. К данной модели также применена комплексная обработка, включая полную шумоизоляцию. Вся машина покрыта защитной пленкой. Автомобиль Lexus LX 570 2021 года выставлен на продажу за 21,5 миллиона рублей Авито Фото: На третье место по стоимости эксперты поставили Land Rover Range Rover 4.4 AT 2023 года с пробегом всего в 650 км и стоимостью 20 323 000 рублей. Авто также продается в Сургуте. Двигатель BMW 4.4 L V8 сочетает в себе мощность и экономичность, благодаря чему автомобиль демонстрирует отличные скоростные характеристики при сравнительно низком потреблении топлива. «Land Rover Range Rover 4.4 AT представляет собой воплощение современных технологий и классического подхода к роскоши, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет элегантность, мощь и надежность в одном автомобиле», — добавили эксперты. Люксовый Land Rover можно купить в Сургуте за 20,3 миллиона рублей Авито Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте (ХМАО) на продажу выставлен один из люксовых внедорожников Mercedes-Benz G-класс AMG. Согласно объявлению на популярном портале, в округе это один из самых дорогих автомобилей и его цена составляет 28 миллионов рублей, что по стоимости сравнимо с покупкой коттеджа с дизайнерским ремонтом. Подборку премиум-авто в Югре корреспонденту URA.RU подготовили специалисты портала «Авито Авто». «В топ-3 по цене автомобилей премиум-класса в ХМАО на портале попали машины европейских производителей. В Сургуте продается Mercedes-Benz G-класс AMG 4.0 AT 2022 года выпуска за 28 000 000 рублей. Он пользуется особой популярностью среди любителей мощности, динамики и роскоши. Автомобиль оснащен 4-литровым бензиновым двигателем с двойным турбонаддувом, который развивает мощность в 585 лошадиных сил. Внутреннее оснащение включает в себя множество опций AMG, включая улучшенную подвеску, тормозную систему и эксклюзивные дизайнерские элементы», — сообщили преимущества люксового авто эксперты «Авито Авто». Помимо этого, в Сургуте так же продается Lexus LX 570 2021 года за 21 500 000 рублей. Люксовый внедорожник сочетает стиль, мощь и комфорт. Оснащенный 5.7-литровым бензиновым двигателем V8 в сочетании с автоматической коробкой передач и системой полного привода, LX 570 развивает мощность в 367 лошадиных сил, обеспечивая великолепную динамику. Автомобиль находится в идеальном состоянии — это подтверждается электронным ПТС с единственным владельцем, а также отсутствие ДТП. Комплектация Black Vision включает множество эксклюзивных опций. К данной модели также применена комплексная обработка, включая полную шумоизоляцию. Вся машина покрыта защитной пленкой. На третье место по стоимости эксперты поставили Land Rover Range Rover 4.4 AT 2023 года с пробегом всего в 650 км и стоимостью 20 323 000 рублей. Авто также продается в Сургуте. Двигатель BMW 4.4 L V8 сочетает в себе мощность и экономичность, благодаря чему автомобиль демонстрирует отличные скоростные характеристики при сравнительно низком потреблении топлива. «Land Rover Range Rover 4.4 AT представляет собой воплощение современных технологий и классического подхода к роскоши, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет элегантность, мощь и надежность в одном автомобиле», — добавили эксперты.