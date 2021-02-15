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Самое актуальное в Пермском крае на 16 февраля. Полпред президента приедет в регион, с экс-руководства ФК «Амкар» требуют миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Дмитрий Махонин, комаров игорь
Полпред президента по Приволжскому федеральному округу Игорь Комаров прибудет в Пермь с официальным визитом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В регион прибудет полпред президента — бюджет на транспорт в Перми сокращен — у пермяков собираются скупать данные для входа в Госуслуги — с депутата и руководителей ФК «Амкар» требуют миллионы рублей. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 16 февраля — в обзоре URA.RU:

Полпред президента Приволжского округа приедет в Пермь

В Перми сократили бюджет на транспорт

У пермяков собираются скупать пароли от Госуслуг

  • У жителей Пермского края собираются массово скупить логины и пароли от портала «Госуслуги». Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что это делается для того, чтобы за этих людей проголосовать на праймериз «Единой России» за нужных кандидатов.

С депутата гордумы Перми требуют более 4 млн рублей, а с бывших руководителей ФК «Амкар» более 65 млн рублей

  • С депутата Пермской городской думы Дмитрия Федорова через суд взыскали более 4,3 млн рублей в счет долга по расписке от 2016 года. Однако сам Федоров с наличием долга не согласен и настаивает на том, что кредитор не мог дать ему такую сумму.
  • С бывших топ-менеджеров футбольного клуба «Амкар», который в 2018 году был признан банкротом, пытаются взыскать 65 млн рублей. Кроме того, с одного из руководителей Геннадия Шилова, взыскивают 359 млн рублей «за неисполнение обязанности по подаче заявления о банкротстве» футбольного клуба.

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