Полпред президента по Приволжскому федеральному округу Игорь Комаров прибудет в Пермь с официальным визитом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В регион прибудет полпред президента — бюджет на транспорт в Перми сокращен — у пермяков собираются скупать данные для входа в Госуслуги — с депутата и руководителей ФК «Амкар» требуют миллионы рублей. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 16 февраля — в обзоре URA.RU:

Полпред президента Приволжского округа приедет в Пермь

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 19 и 20 февраля будет находиться в Пермском крае. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В Перми сократили бюджет на транспорт

В Перми на более чем 2,2 млрд рублей сокращены расходы на транспортную реформу в период с 2021 по 2023 год. Документ размещен на сайте мэрии.

У пермяков собираются скупать пароли от Госуслуг

У жителей Пермского края собираются массово скупить логины и пароли от портала «Госуслуги». Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что это делается для того, чтобы за этих людей проголосовать на праймериз «Единой России» за нужных кандидатов.

С депутата гордумы Перми требуют более 4 млн рублей, а с бывших руководителей ФК «Амкар» более 65 млн рублей

С депутата Пермской городской думы Дмитрия Федорова через суд взыскали более 4,3 млн рублей в счет долга по расписке от 2016 года. Однако сам Федоров с наличием долга не согласен и настаивает на том, что кредитор не мог дать ему такую сумму.

С бывших топ-менеджеров футбольного клуба «Амкар», который в 2018 году был признан банкротом, пытаются взыскать 65 млн рублей. Кроме того, с одного из руководителей Геннадия Шилова, взыскивают 359 млн рублей «за неисполнение обязанности по подаче заявления о банкротстве» футбольного клуба.