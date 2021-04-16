В МВД России раскрыли, какие фото и записи запрещены в паспорте

В МВД отметили, что граждане РФ не могут фотографироваться на паспорт в цветных линзах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Граждане РФ не могут фотографироваться для паспорта в цветных линзах и делать художественную обработку полученных изображений. Об этом сообщили в пресс-центре МВД страны.

«В целях обеспечения более точной визуальной идентификации граждан приказом МВД России введены ограничения на предоставление для вклеивания в паспорт фотографий с отредактированным либо художественно обработанным изображением для улучшения внешнего вида, а также с линзами, изменяющими натуральный цвет глаз», — цитирует ТАСС слова специалиста пресс-центра МВД.

В ведомстве отметили, что если на фотографии недостоверно отображены все особенности реального лица, то гражданам будет отказано в выдаче или замене документа. Также изображения должны быть идентичные возрасту заявителя. На фотографии нельзя быть в головном уборе. Исключения составляют граждане определенных религиозных убеждений, которым нельзя находиться перед посторонними с непокрытой головой. Так же нельзя фотографироваться на паспорт в верхней одежде, в форме, в шарфе, который закрывает часть подбородка. При этом, если граждане постоянно носят очки, на документе они так же должны быть в них. Но при этом стекла не должны быть тонированы, а оправа не должна закрывать глаза. В МВД добавили, что паспорт станет недействительным, если гражданин самостоятельно внесет в него какие-либо сведения или отметки, например, о пересечении государственной границы.

Ранее в МВД заявили, что в стране могут отменить замену паспортов, которая проходит сейчас через определенное количество лет. А в министерстве цифрового развития, по данным «Дни.ру», думают над возможностью заменить все существующие бумажные документы цифровыми (ИНН, СНИЛС, водительские права и полис обязательного медицинского страхования). Исключение составляет лишь паспорт.