Силовики выяснили причину крушения поезда под Челябинском

Силовики выяснили причину схода поезда Пресс-служба МЧС по Челябинской области

Златоустовская транспортная прокуратура нашла нарушения при содержании железнодорожного пути на перегоне Сыростан — Хребет Южно-Уральской железной дороги, где 16 марта сошел с рельсов поезд с углем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что должностными лицами… не соблюдалась технология укладки верхнего строения пути. Кроме этого, ненадлежащим образом велась документация, не проводились профилактические мероприятия, направленные на предупреждение технических неисправностей», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Должностные лица были привлечены к ответственности по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Железнодорожное полотно после аварии восстановлено.

Сход 19 вагонов грузового поезда с углем произошел на двухпутном перегоне Сыростан — Хребет в 04:36 16 марта. На несколько часов в этом направлении было остановлено движение поездов. По первоначальным данным, поезд сошел из-за сработки тормозной системы. В Уральском следственном управлении на транспорте СКР назвали причиной крушения излом рельса.