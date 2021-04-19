Магнитогорцы пожаловались Текслеру на проблемы с лекарствами

Жители Магнитогорска утверждают, что за бесплатными медикаментами нужно пройти целый квест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Магнитогорска Челябинской области пожаловались губернатору Алексею Текслеру на проблемы с получением бесплатных лекарств от сахарного диабета. В пресс-службе регионального минздрава ответили на претензии челябинцев.

«В Магнитогорске есть огромная проблема с получением бесплатных медикаментов для людей с сахарным диабетом 1-го типа. Нужно пройти со скандалом целый квест, чтобы что-то получить, и то не все выдают. Инсулин без иголок, в аптеках иголок нет», — написала в группе во «ВКонтакте» «Текслер, помоги» подписчица Есения Ерахтина. Она уточнила, что проблема с лекарствами наблюдается в поликлинике №2.

«Тест-полоски практически невозможно получить, мы неделю ходили», — добавила она, уточнив, что в лечении нуждается ее молодой человек. В пресс-службе областного минздрава заявили, что пациенты с сахарным диабетом по назначению лечащего врача бесплатно обеспечиваются инсулинами, сахароснижающими таблетками, тест-полосками, иглами и другими препаратами за счет средств федерального и областного бюджетов.

«Закупки осуществляются в соответствии с заявками медорганизаций на год. Обеспечение пациентов тест-полосками и иглами осуществляется в рамках выделенного финансирования», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. В региональном минздраве отметили, что на 20 апреля в аптеках, прикрепленных к ГАУЗ «Городская больница № 3, г. Магнитогорск» по федеральной льготе есть инсулины в количестве 652 упаковки, тест-полоски — 398 упаковок, по региональной льготе — инсулины в количестве 1213 упаковок, тест-полоски — 136 упаковок. «Мы связались с заявительницей, чтобы выяснить детали и данные пациента», — добавили URA.RU в пресс-службе ведомства.