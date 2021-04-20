Пассажир Кольцово внезапно обнаружил в багаже полмиллиона рублей

Мужчина, летевший в Екатеринбург, по ошибке забрал чужую сумку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Летевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург мужчина перепутал багаж и случайно взял чужую сумку с полумиллионом рублей. Оказалось, деньги принадлежали другому пассажиру с точно такой же сумкой, который, обнаружив «подмену», обратился в полицию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО.

«Мужчина даже не понял, что это чужие вещи, случайно взял их с собой и вылетел в Екатеринбург. В Кольцово его встретили сотрудники линейного отдела МВД и объяснили ситуацию. Сейчас багаж передан в стол находок аэропорта. В скором времени сумка отправится в Пулково, где ее передадут владельцу», — заявили в пресс-службе транспортной полиции.

Известно, что настоящий владелец сумки с деньгами должен был лететь в Уфу. Помимо 500 тысяч рублей, в его багаже лежали одежда, документы и другие вещи. Что было в сумке екатеринбургского пассажира — неизвестно.