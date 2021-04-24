Бизнесмены рассказали о влиянии майских праздников на доходы

Малый бизнес не будет уходить на каникулы, чтобы не терять деньги Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Свердловские предприниматели разделились во мнениях по поводу того, как на их бизнес повлияют длинные майские каникулы. В беседе с URA.RU они рассказали о том чего ждут от нерабочих дней.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 по 11 мая будут выходными. Работодатель будет обязан сохранить заработную плату сотрудникам. Свое решение глава государства объяснил ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

«10-дневные выходные — это роскошь, которую могут себе позволить только бюджетники или крупные бизнесмены. В малом бизнесе важен каждый рабочий день. Нам придется работать. При этом качество работы зависит и от решения поставщиков. Если они решат уйти на выходные, то у компании появится упущенная выгода. Думаю они тоже продолжат работать. Никто не хочет повторения апрельского опыта», — поделился с агентством Заместитель директора интернет-магазина Vannam.ru Михаил Губский. Он подчеркнул, что во время пандемии убытки понесли все представители малого бизнеса без исключения. При этом только малая часть смогла получить помощь от государства.

Директор барбершопа «Налево» в Екатеринбурге Евгений Перминов напротив, нашел выгоду в майских праздниках. Он уверен, что поток клиентов может даже увеличиться. «У людей появится время для отдыха и для того, чтобы привести себя в порядок. Во время праздников люди обычно увеличивают свои траты», — сказал Перминов. По его словам, может возникнуть только одно неудобство, придется заранее закупать все расходные материалы на данный период.

Экономист и экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев считает, что представители бизнеса могут потерять в доходах из-за дополнительных выходных. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что майские праздники могут навсегда стать 10-дневными, предает телеканал 360. По ее мнению, сначала нужно узнать мнения самих граждан.