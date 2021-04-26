Челябинца обвиняют в убийстве шести бомжей молотком

По версии следствия, обвиняемый использовал в качестве орудия убийства молоток Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жителя Челябинской области обвиняют в убийстве шести лиц без определенного места жительства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, орудием убийства он, по версии следствия, выбрал молоток.

«По данным следствия, в течение 2020 года в городе Миасс 30-летний местный житель знакомился с мужчинами, в основном без определенного места жительства, под предлогом совместного распития спиртного. Затем в малолюдных местах он наносил потерпевшим множественные удары молотком в область головы», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В следственном управлении добавили, что установлена причастность обвиняемого к совершению шести подобных преступлений.

Кроме того, в СКР уточнили, что в ходе обыска в квартире мужчины обнаружен самодельный пистолет, приспособленный к стрельбе боевыми патронами. По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.

«Челябинец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. п.„а,в,и“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — добавили URA.RU в пресс-службе.