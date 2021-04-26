Челябинские города срывают планы ЕР по выборам

Регистрация выборщиков на праймериз ЕР выбивается из графика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В крупнейших городах Челябинской области местные отделения «Единой России» срывают планы по регистрации выборщиков, которые будут голосовать за кандидатов от партии на праймериз ЕР. Об этом URA.RU сообщил источник в ЕР.

«Нужно чтобы число выборщиков было не менее 12% от общего числа избирателей, для Челябинской области это 312 тысяч человек, — рассказал инсайдер. — На сегодняшний день зарегистрировано только 49 тысяч выборщиков. Регистрация закончится 28 мая. Мы уже выбиваемся из графика. Самая низкая активность в районах Челябинска, в Миассе, Златоусте и Копейске. Это самые крупные, по численности, города области. Слабо работают также в Коркинском районе».

Источник отметил, что, к примеру, в Магнитогорске, втором по величине городе региона, регистрация выборщиков идет активно. «Многие главы сами руководят отделениями ЕР и спрашивать будут с них, — пояснил инсайдер. — А отстающие испортили себе майские каникулы, работать с выборщиками им придется в выходные, чтобы нагнать график». Те партийные руководители, до кого дозвонилось URA.RU не стали комментировать ситуацию.

«Подготовка к праймериз находится в зоне ответственности всех руководителей отделений на местах, в том числе и глав, если они руководят отделениями», — сообщили URA.RU в региональном исполкоме ЕР, воздержавшись от остальных комментариев.

В исполком уже подано более сотни заявлений, от желающих принять участие в праймериз по спискам и пяти одномандатным округам. Заявления принимаются до 29 апреля. Голосование пройдет с 24 по 30 мая. Победители станут кандидатами от ЕР на выборах в Госдуму.