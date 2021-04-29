В Екатеринбурге на Пасху устроят бесплатное световое шоу

В четырех местах города к Пасхе появятся арт-объекты Фото: Фонд святой Екатерины

Световой спектакль в Пасху устроят для жителей Екатеринбурга. Увидеть его можно будет в ночь с 1 на 2 мая на фасаде колледжа им. Ползунова. Интерактивное поздравление будет собрано из узнаваемых христианских образов и символов, сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины, который занимается организацией представления.

Также там отметили, что к православному празднику центр города будет украшен арт-объектами. Композиции из живых цветов высотой 2,5 метра появятся в четырех местах: на пешеходной зоне улицы Вайнера, у Храма-на-Крови, храма «Большой Златоуст» и у часовни святой Екатерины. Кроме того, в парке у часовни поставят пасхальное дерево, которое каждый желающий сможет украсить яйцами-писанками.

Отдельно Фонд святой Екатерины поздравит врачей и сотрудников больниц, которые больше года сражаются с коронавирусом. Для них приготовят 10 000 куличей. Их освятит старший священник Иоанно-Предтеченского собора иерей Павел Кононенко.

Напомним, что доставку Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Иерусалиме также взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины — Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Лампаду с огнём привезут в Свято-Троицкий Кафедральный собор, откуда его передадут во все храмы Среднего Урала.

Для врачей приготовят 10 000 куличей Фото: Фонд святой Екатерины