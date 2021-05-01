Мясников назвал себя примером для россиян. «Завидуйте!»

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Александр Мясников показал, как обливается водой Фото:

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян брать пример с него и начать закаляться. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Все делайте так. Завидуйте!» — сказал Мясников после того как облился холодной водой. Он подчеркнул, что ему совсем не холодно. По его словам, многие отказываются от бани и процедур обливания водой из-за гипертонии и холестерина. Врач поделился, что тоже страдает от этих заболеваний, но они ему не мешают этим заниматься, пишет РИА «Новости».

В Роспотребнадзоре также рекомендовали закаляться для укрепления иммунитета. При этом Мясников сообщал, что лучше отказаться от похода в баню во время похмелья, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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