Челябинская деревня осталась без воды из-за ртути и цинка

Жителям деревни Шумаки будут привозить воду Фото: Анна Майорова © URA.RU

В деревне Шумаки Челябинской области отключили холодную воду. Как сообщил URA.RU местный житель, это произошло из-за того, что в воде обнаружено повышенное содержание ртути и цинка.

«26 апреля взяли экспертизу воды в деревенской школе. Она показала, что в воде повышенное содержание ртути и цинка. Сегодня [сотрудники Роспотребнадзора] снова приехали, еще раз взяли — то же самое показало, поэтому воду отключили. Когда включат — неизвестно. А у всех огороды, еще пожары кругом», — поделился с агентством местный житель Сергей Новоселов.

По его словам, пока воду в деревню будут подвозить. Как ртуть и цинк попали в воду, неизвестно. «Санитарные врачи еще частные скважины проверят», — добавил собеседник.

URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Челябинской области с просьбой рассказать подробности коммунальной проблемы. На момент публикации материала ответ не поступил. Дозвониться до администрации Первомайского городского поселения, в состав которого входит деревня, также не удалось.