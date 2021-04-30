30 апреля 2021
29 апреля 2021

Челябинская деревня осталась без воды из-за ртути и цинка

© Служба новостей «URA.RU»
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Перепись населения в отдаленных территориях Свердловской области. Свердловская область, поселок Островное, жилой дом, деревня, изба, поселок, село, деревенский дом, хозяйство, частный сектор, хата
Жителям деревни Шумаки будут привозить воду Фото:

В деревне Шумаки Челябинской области отключили холодную воду. Как сообщил URA.RU местный житель, это произошло из-за того, что в воде обнаружено повышенное содержание ртути и цинка.

«26 апреля взяли экспертизу воды в деревенской школе. Она показала, что в воде повышенное содержание ртути и цинка. Сегодня [сотрудники Роспотребнадзора] снова приехали, еще раз взяли — то же самое показало, поэтому воду отключили. Когда включат — неизвестно. А у всех огороды, еще пожары кругом», — поделился с агентством местный житель Сергей Новоселов.

По его словам, пока воду в деревню будут подвозить. Как ртуть и цинк попали в воду, неизвестно. «Санитарные врачи еще частные скважины проверят», — добавил собеседник.

URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Челябинской области с просьбой рассказать подробности коммунальной проблемы. На момент публикации материала ответ не поступил. Дозвониться до администрации Первомайского городского поселения, в состав которого входит деревня, также не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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