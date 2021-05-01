В Краснотурьинске появился баннер ко Дню Победы с двумя ошибками в фамилии дважды героя Советского Союза, маршала Константина Рокоссовского. Об этом сообщили в паблике во «ВКонтакте» «Краснотурьинск LIVE».
«Позор, нас призывают чтить и помнить историю, помнить героев той жестокой войны. Но при этом на центральной улице города висит вот это», — поделился автор поста. Он призвал виновников учить историю или проверять данные через интернет. К его мнению присоединились и другие местные жители. Они обвинили в безграмотности и незнании истории дизайнеров и тех, кто принимал уже готовую работу.
На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей администрации города. На звонок корреспондента никто не ответил.
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