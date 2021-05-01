01 мая 2021
30 апреля 2021

В свердловском городе появился баннер в честь 9 Мая с ошибкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня Победы в ВОВ в Салехарде, день победы, 9 мая, белые голуби, флаги
Местные жители возмутились из-за фамилии с ошибками Фото:

В Краснотурьинске появился баннер ко Дню Победы с двумя ошибками в фамилии дважды героя Советского Союза, маршала Константина Рокоссовского. Об этом сообщили в паблике во «ВКонтакте» «Краснотурьинск LIVE».

«Позор, нас призывают чтить и помнить историю, помнить героев той жестокой войны. Но при этом на центральной улице города висит вот это», — поделился автор поста. Он призвал виновников учить историю или проверять данные через интернет. К его мнению присоединились и другие местные жители. Они обвинили в безграмотности и незнании истории дизайнеров и тех, кто принимал уже готовую работу.

На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей администрации города. На звонок корреспондента никто не ответил.

Жители города возмутились ошибке на баннере
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...