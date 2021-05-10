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05 мая 2021

Директор пермского парка Горького уволил сам себя

© Служба новостей «URA.RU»
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Мокрое побоище. Пермь, ротонда, парк горького, мокрое побоище
В парке имени Горького сменилось руководство Фото:

Пермский бизнесмен Рашид Габдуллин покинул должность директора ООО «Центральный парк развлечений имени М.Горького» в Перми. В беседе с корреспондентом URA.RU он пояснил, что решение принято «в связи с ростом бизнеса» (Габдуллин является учредителем, либо соучредителем 20 организаций) и необходимостью больше уделять ему внимание. При этом бизнесмен подчеркнул, что остается в числе учредителей парка.

«Я уже не являюсь директором [парка Горького] недели две. Конечно, я от парка никуда не отхожу, я также плотно занимаюсь этим бизнесом, но уже в рамках учредителя», — сказал Габдуллин. Он уточнил, что решение принималось вместе с администрацией Перми, поэтому «город, как партнер, знает, что произошла такая ротация».

Новым директором парка имени Горького стал Александр Целуйко. Перед новым руководителем ставятся задачи «качественного содержания общественного пространства» парка. По данным СБИС, учредителями ООО «Центральный парк развлечений имени М.Горького», помимо Габдуллина, являются мэрия Перми в лице департамента имущественных отношений, а также Галина Попова. По итогам 2020 года организация получила чистый убыток в размере 7.6 млн рублей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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