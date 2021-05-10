В Екатеринбурге киллеры расправились с арбитражным управляющим

Арбитражного управляющего избивали битой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге члены преступной группировки убили арбитражного управляющего, державшего банковские вексели одного из предприятий. Злоумышленники избивали мужчину битой, а затем вывезли за город, где оставили умирать. Им предъявлены обвинения по уголовным делам, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Один из обвиняемых в конце 2019 года узнал, что у арбитражного управляющего есть вексели на сумму 34 млн рублей. Мужчину похитили. «В течение нескольких дней обвиняемые перемещали потерпевшего по разным объектам города: от гаражного бокса до различных квартир, требуя передачи им векселей и денег и избивая его. Один из злоумышленников, выходя за рамки преступной договоренности с другими подельниками, деревянной битой нанес не менее одного удара в область спины потерпевшего, причинив тяжкий вред здоровью», — рассказали в прокуратуре.

В результате у управляющего отобрали вексели на 25 млн рублей и сняли с карты еще 2 млн рублей. Закончив пытки, ночью мужчину вывезли к поселку Садовому в 18 км от Екатеринбурга и оставили без средств связи. На следующий день тело управляющего нашел случайный прохожий. В прокуратуре отметили, что это не первый эпизод с участием банды: в 2018 году злоумышленники избили и обокрали женщину в ее же квартире.

Уголовные дела возбуждены в отношении четырех екатеринбуржцев. В зависимости от роли их обвиняют в разбое и организации разбоя; похищении человека, повлекшем по неосторожности смерть; умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Дела рассмотрит Свердловский областной суд.