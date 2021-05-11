В Челябинске открывают прямые перелеты в Калининград

Прямые рейсы в Калининград откроют 24 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске с 24 мая будут открыты прямые рейсы в Калининград. Трансфер осуществляет компания Red Wings. Как сообщили в официальной группе авиакомпании во «ВКонтакте», билет в одну сторону обойдется в сумму от 4 849 рублей.

«Авиакомпания Red Wings ведет продажу билетов на рейс WZ-1297/1298 (Челябинск — Калининград, по понедельникам) с 24 мая», — указано в официальном сообщении авиакомпании.

Red Wings стала первой базовой авиакомпанией аэропорта Челябинска. С 1 мая в авиакомпании анонсировали регулярные субсидируемые перелеты по маршрутам в Махачкалу (два рейса в неделю), Мурманск (два рейса в неделю), Норильск (один рейс в неделю) и Геленджик (один рейс в неделю». Кроме того, в конце апреля сообщали, что из Челябинска откроют рейсы в Сургут, Калининград и Ханты-Мансийск.