11 мая 2021
10 мая 2021

В Челябинске открывают прямые перелеты в Калининград

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы и окрестности Калининграда весной. Калининград, калининград, музей мирового океана, старый порт, исследовательское судно космонавт виктор пацаев
Прямые рейсы в Калининград откроют 24 мая Фото:

В аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске с 24 мая будут открыты прямые рейсы в Калининград. Трансфер осуществляет компания Red Wings. Как сообщили в официальной группе авиакомпании во «ВКонтакте», билет в одну сторону обойдется в сумму от 4 849 рублей.

«Авиакомпания Red Wings ведет продажу билетов на рейс WZ-1297/1298 (Челябинск — Калининград, по понедельникам) с 24 мая», — указано в официальном сообщении авиакомпании.

Red Wings стала первой базовой авиакомпанией аэропорта Челябинска. С 1 мая в авиакомпании анонсировали регулярные субсидируемые перелеты по маршрутам в Махачкалу (два рейса в неделю), Мурманск (два рейса в неделю), Норильск (один рейс в неделю) и Геленджик (один рейс в неделю». Кроме того, в конце апреля сообщали, что из Челябинска откроют рейсы в Сургут, Калининград и Ханты-Мансийск.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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