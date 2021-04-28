В челябинском аэропорту открыли новые рейсы

Новые авиарейсы открыты по субсидируемым маршрутам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый самолет авиакомпании Red Wings Airlines встретили в аэропорту Челябинска 29 апреля. С 1 мая авиакомпания откроет четыре новых маршрута. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе миндортранса региона.

«С 1 мая компания будет выполнять рейсы из Челябинска по субсидируемым маршрутам в Махачкалу (два рейса в неделю), Мурманск (два рейса в неделю), Норильск (один рейс в неделю) и Геленджик (один рейс в неделю)», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Кроме того, из Челябинска в ближайшее время будут открыты авиаперелеты в Сургут, Калининград и Ханты-Мансийск. Трансфер будет осуществлять компания Red Wings Airlines. В целом благодаря субсидированию авиаперевозок, из Челябинска с 2019 года были открыты десятки новых рейсов.