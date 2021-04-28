28 апреля 2021

В челябинском аэропорту открыли новые рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
Новые авиарейсы открыты по субсидируемым маршрутам Фото:

Первый самолет авиакомпании Red Wings Airlines встретили в аэропорту Челябинска 29 апреля. С 1 мая авиакомпания откроет четыре новых маршрута. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе миндортранса региона.

«С 1 мая компания будет выполнять рейсы из Челябинска по субсидируемым маршрутам в Махачкалу (два рейса в неделю), Мурманск (два рейса в неделю), Норильск (один рейс в неделю) и Геленджик (один рейс в неделю)», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Кроме того, из Челябинска в ближайшее время будут открыты авиаперелеты в Сургут, Калининград и Ханты-Мансийск. Трансфер будет осуществлять компания Red Wings Airlines. В целом благодаря субсидированию авиаперевозок, из Челябинска с 2019 года были открыты десятки новых рейсов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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