Бывшая соратница Рейгана попросила у Путина гражданство РФ

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Вручение паспорта 14-летним гражданам РФ. Курган, конституция рф, паспорт гражданина рф, паспорт
Сюзанна Масси захотела стать россиянкой Фото:

Экс-советница бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила президента РФ Владимира Путина предоставить ей российское гражданство. Об этом она сообщила в эфире телеканала «НТВ».

«Я посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочу остаться в России для продолжения своего дела», — сказала Масси. Она отметила, что, в случае получения гражданства РФ, в Америке ее начнут называть предателем. Масси добавила, что для нее будет большой честью получить российское гражданство.

Ранее Масси рассказала о причинах противостояния Запада и РФ, передает « Царьград». По её словам, у Вашингтона не осталось иного выбора для продвижения своих интересов, кроме как создание образа врага в лице Москвы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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