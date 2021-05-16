Бывшая соратница Рейгана попросила у Путина гражданство РФ

Сюзанна Масси захотела стать россиянкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-советница бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила президента РФ Владимира Путина предоставить ей российское гражданство. Об этом она сообщила в эфире телеканала «НТВ».

«Я посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочу остаться в России для продолжения своего дела», — сказала Масси. Она отметила, что, в случае получения гражданства РФ, в Америке ее начнут называть предателем. Масси добавила, что для нее будет большой честью получить российское гражданство.

Ранее Масси рассказала о причинах противостояния Запада и РФ, передает « Царьград» . По её словам, у Вашингтона не осталось иного выбора для продвижения своих интересов, кроме как создание образа врага в лице Москвы.