Бывшая соратница Рейгана попросила у Путина гражданство РФ

Экс-советница бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила президента РФ Владимира Путина предоставить ей российское гражданство. Об этом она сообщила в эфире телеканала «НТВ».
«Я посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочу остаться в России для продолжения своего дела», — сказала Масси. Она отметила, что, в случае получения гражданства РФ, в Америке ее начнут называть предателем. Масси добавила, что для нее будет большой честью получить российское гражданство.
Ранее Масси рассказала о причинах противостояния Запада и РФ, передает «
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