18 мая 2021

Путин объявил благодарность вице-мэру Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное совещание у врип мэра Натальи Котовой. Челябинск, авдеев сергей
Сергей Авдеев заявил, что благодарность президента для него большая честь Фото:

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность вице-мэру Челябинска по социальному развитию Сергею Авдееву. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации 19 мая.

«За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента РФ заместителю главы города Челябинска Авдееву Сергею Александровичу», — говорится в документе. Авдеев работает в должности вице-мэра чуть меньше двух лет.

«Для меня это очень большая честь. Документа я пока не видел, я сейчас на стройке одного из объектов», — заявил Авдеев URA.RU. Этим же документом благодарность президента РФ объявлена председатель комитета соцзащиты мэрии Челябинска Ларисе Мошковой и начальнику отдела по местному самоуправлению администрации Увельского района Нине Пуцунтян.

Ранее Путин подписал документ о присвоении почетных званий четырем жителям Челябинской области. Все они отмечены за заслуги в профессиональной деятельности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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