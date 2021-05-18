Сергей Авдеев заявил, что благодарность президента для него большая честь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность вице-мэру Челябинска по социальному развитию Сергею Авдееву. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации 19 мая.

«За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента РФ заместителю главы города Челябинска Авдееву Сергею Александровичу», — говорится в документе. Авдеев работает в должности вице-мэра чуть меньше двух лет.

«Для меня это очень большая честь. Документа я пока не видел, я сейчас на стройке одного из объектов», — заявил Авдеев URA.RU. Этим же документом благодарность президента РФ объявлена председатель комитета соцзащиты мэрии Челябинска Ларисе Мошковой и начальнику отдела по местному самоуправлению администрации Увельского района Нине Пуцунтян.

Ранее Путин подписал документ о присвоении почетных званий четырем жителям Челябинской области. Все они отмечены за заслуги в профессиональной деятельности.